Grand jeu de Noël : France Bleu Gironde vous offre un téléviseur Samsung !

Du 21 au 25 décembre à 7h20 et 17h20, participez au « Plus ou moins, spécial Noël » sur France Bleu Gironde pour tenter de gagner un splendide téléviseur Samsung.

La radio dans la télé !

Depuis le 13 octobre dernier, la matinale de votre radio préférée, présentée par Marie Rouarch et Dominique Bourdot est également diffusée à la télévision sur France 3 Nouvelle-Aquitaine du lundi au vendredi entre 7h00 et 8h40. Pour vous permettre de voir les choses en grand, France Bleu Gironde vous offre un téléviseur Samsung 4K, full HD !

Envie de jouer ?

La semaine de Noël, France Bleu Gironde met en jeu un magnifique téléviseur Samsung 4K, 43 pouces, une qualité d'image inédite et une expérience immersive garantie, d’une valeur de 400 € ! Profitez d'une image 4 fois plus détaillée et précise qu'en full HD. Le nouveau Crystal processor 4K optimise le traitement de l'image avec des couleurs plus naturelles et éclatantes. Un design entièrement repensé grâce à ses bords fins et son dos épuré. Concentrez-vous uniquement sur l'image et savourez vos programmes préférés !

Comment gagner ?

En participant au « Plus ou moins » chaque jour à 7h20 et 17h20, vous gagnez votre ticket pour le grand tirage au sort qui départagera tous les gagnants de la semaine. Le tirage au sort aura lieu le vendredi 25 décembre à 18h20 et désignera celle ou celui qui remportera ce téléviseur Samsung. Bonne chance !