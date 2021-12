Grand jeu de Noël : France Bleu Gironde vous offre un téléviseur Samsung !

Du 11 au 17 décembre 2021, jouez aux jeux sur France Bleu Gironde pour tenter de gagner une télévision haute technologie 4K Samsung.

Envie de jouer ?

En cette période de fêtes, France Bleu Gironde joue au Père Noël et vous couvre de cadeaux ! Avis aux amateurs de belles images et de bon son, vous allez adorer installer ce superbe téléviseur Samsung 4K UHD dans votre intérieur. A la fois bijou de technologie et objet ultra design, cet écran saura se plier à toutes vos envies. A vous les films en famille ou entre amis !

Avec ses bords ultra fins, son écran de 43" et son style soigné, ce téléviseur est un concentré de modernité et de technologie. Pour le remporter, écoutez bien France Bleu Gironde, du samedi 11 au vendredi 17 décembre 2021 !

Comment gagner ?

Pour tenter votre chance et repartir avec cette magnifique télévision, il vous suffit de participer à un des jeux proposés tout au long de la journée* sur France Bleu Gironde. Vous jouez et passez à l'antenne ? A vous votre ticket pour le grand tirage qui départagera tous les gagnants de la semaine ! Fin du suspense le vendredi 17 décembre à 17h50 pour savoir qui remportera le cadeau de la semaine. Bonne chance !

* la semaine entre 6h et 12h et entre 16h et 19h et le week-end entre 7h et 12h