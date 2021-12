Grand jeu de Noël : France Bleu Gironde vous offre une Nintendo Switch !

Du 4 au 10 décembre, jouez aux jeux sur France Bleu Gironde pour tenter de gagner une magnifique console de Jeu Nintendo Switch.

Envie de jouer ?

France Bleu Gironde fête Noël avec vous et met en jeu la console la plus populaire et polyvalente du moment, à la fois console nomade et console de salon. Pour jouer où vous voulez et quand vous voulez ! Il ne vous reste plus qu'à choisir vos jeux. Pour remporter cette Nintendo Switch d’une valeur de 350€, écoutez attentivement France Bleu Gironde, du samedi 4 au vendredi 10 décembre 2021 !

Comment gagner ?

Pour tenter votre chance et repartir avec cette console incontournable, il vous suffit de participer à un des jeux proposés tout au long de la journée* sur France Bleu Gironde. Vous jouez et passez à l'antenne ? A vous votre ticket pour le grand tirage qui départagera tous les gagnants de la semaine ! Fin du suspense le vendredi 10 décembre à 17h50 pour savoir qui remportera cette console Nintendo Switch.

Bonne chance ! Et bonne nouvelle : France Bleu Gironde vous proposera de magnifiques cadeaux chaque semaine jusqu'à Noël. Pas mal, non ?

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

* la semaine entre 6h et 12h et entre 16h et 19h et le week-end entre 7h et 12h