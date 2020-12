Grand jeu de Noël : France Bleu Gironde vous offre une Nintendo Switch !

Du 14 au 18 décembre à 7h20 et 17h20, participez au « Plus ou moins, spécial Noël » sur France Bleu Gironde pour tenter de gagner une magnifique console de Jeu Nintendo Switch.

Envie de jouer ?

France Bleu Gironde fête Noël avec vous et met en jeu la console la plus populaire et polyvalente du moment, à la fois console nomade et console de salon. Pour jouer où vous voulez et quand vous voulez ! Il ne vous reste plus qu'à choisir vos jeux. Pour remporter cette Nintendo Switch d’une valeur de 350€, écoutez attentivement France Bleu Gironde, du lundi 14 au vendredi 18 décembre 2020 !

Comment gagner ?

En participant au « Plus ou moins » chaque jour à 7h20 et 17h20, vous gagnez votre ticket pour le grand tirage au sort qui départagera tous les gagnants de la semaine. Ce tirage au sort aura lieu le vendredi 18 décembre à 17h50 et désignera celle ou celui qui remportera cette console Nintendo Switch. Bonne chance !