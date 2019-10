Halloween au Dino-Zoo : valeurs sûres et nouveautés !

Charbonnières-les-Sapins, France

Pour tout savoir du parc et de la quinzaine Halloween

Pour les vacances, le parc Dino-Zoo passe en mode Halloween.

Décors, couleurs, et ambiance – entre sorcières, revenants et spectres – profitez à fond de l'événement en venant déguisé, et repartez avec votre photo de famille !

L'univers magique et mystérieux d'Halloween s'enrichit cette année de nouveautés :

- Film 4D dans des aventures délirantes sur une île peuplée de dinosaures

- Le Comptoir des Pirates pour relever les défis du capitaine, tout en énigmes et jeux d'adresse

- La Tambouille des Sorcières, aux saveurs enchantées d'un breuvage à tester dans un atelier sensoriel

Laboratoire, atelier créatif, feu de camp et maquillage gratuit font aussi le bonheur de la quinzaine...

Alors à très vite pour vos invit', évidemment à gagner sur France Bleu !