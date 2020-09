Halloween est de retour chez Nigloland!

Niglo et Niglotte vous attendent

Tous les week-ends d'octobre et tous les jours pendant les vacances de la Toussaint, la célèbre fête d'Halloween s'installe à Nigloland! Entre chrysanthème et citrouilles, arpentez le parc dans un décor époustouflant.

Venez découvrir le village de sorcière - Nigloland

Monstres et sorcières seront au rendez-vous ainsi que de nombreuses animations qui raviront petits et grands: Village de sorcière, atelier maquillage, et de nombreux spectacles...

A la nuit tombée, les décors s'illuminent et le feu d'artifice retentit... La magie d'Halloween opère pour le plaisirs des visiteurs...

Vous allez aimer frissonner - Nigloland

Envie de découvrir ce parc à thème sous la magie d'Halloween?

Ecoutez France Bleu Champagne-Ardenne, jouez et réagissez à nos émissions pour tenter de remporter 4 entrées pour le parc Nigloland.

Le tirage aura lieu le dimanche 27 septembre avant 12h!

0 809 400 500 (service gratuit + prix d'un appel local)

Renseignements: