C’est en 1997 qu’il apparait en librairie. 7 tomes au total composent la saga, mais c’est véritablement avec les 8 adaptations cinématographiques de l’univers du jeune sorcier que la machine à produits dérivés s’est mise en place.

Harry Potter : La Magie des Jouets Copier

Produits dérivés qui sont en grande partie des jeux, des jouets, et des produits à collectionner. Et pour ce Noël 2020, les éditeurs ont mis encore une fois les bouchées doubles. Impossible de ne pas trouver satisfaction pour faire plaisir à un enfant accro à l’univers du sorcier à lunettes.

Au rayon jeux, histoire de partager en famille de très bons moments, l’éditeur de jeux de société CARTAMUNDI propose Le Tournoi des Trois Sorciers. Un jeu de plateau pour 2 à 3 joueurs, truffé d’épreuves de sorcelleries, de dragons, de rencontres fantastiques et de sorts magiques, qui mèneront le vainqueur au trophée des trois sorciers. Un joli jeu de plateau immersif pour les 8 ans et plus. Un jeu que vous trouverez seulement dans les magasins spécialisés en jouets de la région.

Le Tournoi des trois Sorciers, créé par CARTAMUNDI © Radio France - Nicolas Bedin

De son côté, le géant du jouet danois LEGO propose lui aussi une gamme dédiée à l’univers du jeune sorcier, avec une reproduction fidèle et carrément canon de la chouette Edwige. Blanche et animée, grâce à un ingénieux mécanisme que l’enfant pourra construire, Edwige la chouette prend vie à la fin de l’assemblage des 630 pièces qui la composent. Edwige est le cadeau qui comblera les plus jeunes enfants qui rêvent de recevoir grâce à elle une invitation pour Poudlard.

La Chouette EDWIGE proposée par LEGO © Radio France - Nicolas Bedin

Notez également que les grandes enseignes spécialisés des jouets proposent cette année, en accord avec LEGO, une boite de construction exclusive de l’univers Harry Potter, « L’attaque du Terrier des Weasley », avec plus de 1000 pièces à assembler, bien sûr, les terribles « Mangemorts »

"L'attaque du Terrier des Weasley" par LEGO - LEGO

Coté objets de collection, le choix est plus que jamais pléthorique, et ceux qui se désignent comme « Potterhead », c’est-à-dire les fans les plus exigeants, seront ravis: baguettes magiques à l’exacte image de celles vues aux mains des sorciers dans les films, mais aussi peluches, figurines, répliques d’accessoires des films, répliques des créatures magiques, répliques du Poudlard Express, ou répliques de balais volants, il y a de quoi faire pour le Père Noel, à condition, souvent, d’y mettre le prix….

Vitrine Harry Potter "The Noble Collection" - TripAdvisor

Alors que votre enfant soit un jeune sorcier, sorcière, ou un éternel « moldus », cette année, n’oubliez pas d’emprunter la voie 9 ¾ , histoire de découvrir ce que l’univers Harry Potter vous réserve pour ce Noël 2020...