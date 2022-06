Hit and Shot, le jeu de plein air made in Franche-Comté, à gagner avec France Bleu Besançon

France Bleu Besançon vous recommande Hit and Shot, ce jeu d'adresse nomade qui se joue sur tout type de terrain, en famille ou entre amis. Et de plus il est entièrement fabriqué en Franche-Comté, en acier inoxydable, inusable et recyclable !

Hit and Shot est né chez Guy à Vantoux-et-Longevelle en Haute-Saône. Spécialisé en mécanique et fabrication d'outillages, passionné de pogs quand il était petit, il a inventé et fabriqué ce jeu qu'il a d'abord testé en famille et avec ses copains avant de se lancer dans la commercialisation du Hit and Shot.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Gagnez votre jeu Hit and Shot

France Bleu Besançon vous offre chaque jour un jeu Hit and Shot, durant tout l'été, entre le 4 juillet et le 28 août. Participez à notre jeu estival "le cocktail de l'été" à tout moment de la journée. Pour tenter votre chance, appelez le 03.81.83.31.11.

"Faites basculer le jeu" avec nous !

Comment jouer à Hit and Shot

Hit and Shot est constitué de 8 kicks et 1 slide. Il se joue de 2 à 4 joueurs, ou en équipes, sur un terrain sableux, tout-venant, graviers ou pelouse tondue. Une partie se joue en 17 points avec 2 joueurs, et 15 points avec 3 ou 4 joueurs. L’enjeu : retourner le slide pour gagner des points supplémentaires !

Découvrez les règles du jeu Hit and Shot en vidéo :

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Plus d'infos sur Hit and Shot

Achetez Hit and Shot ou complétez votre jeu, sur le site officiel

Sur Facebook

Sur Instagram

Sur YouTube