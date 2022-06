Partez à la découverte des huîtres de la Biae des Veys avec nuit en chambres d'hôtes !

Fin connaisseur ou non, découvrez tous les secrets des huîtres normandes

Chambres d'hôtes de Letanville

Situé à 2 km environ du village et port de Grandcamp-Maisy et à quelques minutes de la Pointe du Hoc, vous passerez la nuit dans une ancienne ferme typique rénovée en chambres d'hôtes. Vous pourrez profiter du calme du jardin fleuri et arboré.

Vous passerez la nuit dans une chambre confortable - Chambres d'hôtes de Letanville

Découverte des Parcs à huîtres à la Baie des Veys

Après votre nuit, à bord d’un attelage tiré par des chevaux ou au cours d’une randonnée pédestre pour se dégourdir les jambes, rejoignez les parcs à huîtres de la Baie de Veys pour une visite aussi enrichissante que gourmande. Cette découverte vous surprendra à coup sûr ! De la pousse à l’affinage, Eric vous livrera tous les secrets du cycle d’élevage de l’huître et vous conduira pour ce faire sur l’estran puis dans un des ateliers ostréicoles. Là, vous apprendrez l’art subtil de l’ouverture des huîtres et, pour vous récompenser de tous ces efforts, vous pourrez les déguster.

Après avoir appris, notamment les méthodes de triage, place à la dégustation ! - Sabrina Lorkin

Alors cela vous dit ? Pour tenter de remporter ce séjour, jouez en direct au 50 Chrono de 11h à 12h sur France Bleu Cotentin en appelant le 02 33 23 13 23.

Bonne chance à tous !

Modalités : Une nuitée pour 2 valable 1 an dans la belle chambre d’hôtes de Letanville + l’Expérience Normande « Découverte des Parcs à huitres à la Baie des Veys »