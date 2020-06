"I love Bourgogne Franche Comté" vous offre la vie de Château le temps d'un week-end !

Ce dimanche 7 juin, rassemblez les indices entre 10h et 11h et offrez vous une nuit de rêve au château de Courban (à quelques kilomètres de Châtillon sur Seine).

"I Love Bourgogne Franche Comté " votre nous rendez-vous France Bleu, chaque samedi et dimanche entre 10h et 12h30, vous donne la possibilité de découvrir ou redécouvrir un joli coin de notre belle et grande région.

Chaque week-end, gagnez un magnifique séjour dans un établissement de rêve de Bourgogne Franche Comté. Dimanche 7 juin direction Courban et son célèbre château. Une très belle demeure détruite à la révolution française, puis réhabilitée et sublimée en hôtel de luxe depuis 1998.

Ecoutez votre France Bleu dimanche 7 juin, à partir de 10h, découvrez les indices et gagnez une nuit inoubliable au château de Courban, hôtel 4 étoiles s'il vous plait ! A dimanche :)