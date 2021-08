"I love Bourgogne Franche Comté" vous offre un dernier séjour....5 étoiles !

Dimanche 29 août, entre 10h et 11h offrez-vous une nuit 5 étoiles à l'hôtel "La Borde" situé près de Toucy et 30 minutes d'Auxerre. Résolument "I Love Bourgogne Franche Comté" !

Cette ancienne demeure seigneuriale du 14ème siècle, entièrement rénovée, s'est muée en un magnifique hôtel 5 étoiles. En plein coeur de la Puisaye, le sublime hôtel possède un restaurant, une piscine, un spa, un terrain de tennis et même un héliport ! Sans oublier le jardin à la française, avec ses allées bien taillées, sa roseraie et son potager qui s’épanouit sur 1600m2, entre légumes, petits fruits et plantes aromatiques.

Rendez-vous dimanche 29 août et offrez-vous un séjour de rêve en Puisaye ! Merci qui ? merci "I Love Bourgogne Franche Comté" !