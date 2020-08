"I Love Bourgogne Franche Comté" vous offre un week-end dans un cocon :)

Après les cabanes dans les arbres, les hôtels étoilés, les chambres d'hôtes, les châteaux, "I Love Bourgogne Franche Comté" vous offre, samedi 15 août, un séjour dans un "Coco Sweet" !

COCO SWEET AU LAC DE PANTHIER (21)

Samedi 15 août France Bleu Bourgogne Franche Comté vous emmène à la découverte de Pouilly en Auxois (21) avec son port de plaisance et son aéro-club, du château de Commarin et du petit train de la Vallée de l'Ouche. Entre 10h et 11h, gagnez un séjour de deux nuits dans un Coco Sweet, entre tente et mobile home tout confort, au lac de Panthier, en contrebas de Châteauneuf en Auxois, l'un des plus beaux villages de France ! A samedi :)