"I Love Bourgogne Franche Comté" vous offre une nuit dans un moulin 3 étoiles !

Encore une belle destination ce week-end dans " I Love Bourgogne Franche Comté". Samedi 08 août on visite l'Auxerrois : la maison du vélo & le Musée-Saint-Germain à Auxerre et le site archéologique d’Escolives, et on finira en beauté à Venoy au Moulin de la Coudre !