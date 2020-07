"I love Bourgogne Franche Comté" vous offre une superbe nuit à Vezelay !

Dimanche 26 juillet à 10h, "I Love Bourgogne Franche Comté" visite le Grand Vézelay : l'office de tourisme puis la librairie "l'Or des Etoiles", les grottes d'Arcy sur Cure & Cardoland à Chamoux. Point d'orgue de l'émission : un superbe séjour à gagner, à l'hôtel restaurant de la Poste & du Lion d'Or à Vézelay

"L'hôtel de la Poste et du Lion d'Or" de Vézelay

Encore un joli cadeau dans "I Love Bourgogne Franche Comté" dimanche 26 juillet : un repas et une nuit pour deux à Vézelay, l'un des plus beaux villages de France ! "L’Hôtel de la Poste et du Lion d’Or" est au pied de la Colline Eternelle de Vézelay, à quelques pas de la Basilique Sainte Madeleine. Cet hôtel 3 étoiles, à la vue incomparable, jouit d'une histoire et d'une réputation qui dépasse largement les frontières de l'Yonne. Ecoutez France Bleu et offrez-vous un séjour inoubliable à Vézelay ! Rendez-vous dimanche 26 juillet dès 10h.