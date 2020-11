Indre-et-Loire : la clinque des poupées Corolle

Bien que les poupées Corolle furent créées à Langeais en 1979, c'est en 1998 que la "Clinique des poupées" a ouvert ses portes. Mais au fait, pourquoi une clinique à poupées ? Parce que dès la création de la marque par Jacques et Catherine Réfabert, l'accent à été mis sur la durabilité. Quoi de mieux donc qu'un lieu pour réparer les aléas du temps (ou les petits accidents de la vie) sur ces poupées tant aimées par leurs propriétaires.

Et pour prendre rendez-vous, ca se passe sur le site internet de la marque. Photos à l'appui du poupon si possible. Ensuite, Dr Sophie envoie en réponse son diagnostic. Si il est accepté par le ou la propriétaire, la poupée doit être envoyée ou être déposée directement au siège de l'entreprise, à Langeais, en Touraine. Il faut dire que Corolle conserve un stock important de pièces permettant les réparations.

A Langeais, Dr Sophie redonne des couleurs aux poupées Corolle © Radio France - Nicolas Bedin

A l'arrivée de la "poupée-patiente", le Dr Sophie intervient sans tarder. Les opérations concernent souvent les yeux, abimées par le temps et les heures de jeux. Mais différentes opérations sont aussi possibles : remplacements du rembourrage du corps, coloration, etc...

Le rembourrage du corps de la poupée fait parfois partie des opérations nécessaires. © Radio France - Nicolas Bedin

Il faut dire que Dr Sophie en connait un rayon en poupées Corolle : entrée dès 1979 dans l'entreprise, elle a connu chacun des modèles de la marque. Et en véritable passionnée, elle a à cœur de transmettre et faire durer ces poupons qu'elle aime tant. Car c'est aussi ça les poupées Corolle : un jouet que l'on aime transmettre, et que l'on veut faire connaitre à ses enfants.

Aucun nœud ne résiste au démêlage des cheveux du Dr Sophie. © Radio France - Nicolas Bedin

Et lorsque toutes ces opérations sont enfin terminées, le poupon peut enfin sortir de la clinique, et être retourné à son-sa propriétaire. Avec une surprise : un certificat de bonne santé, signé en bonne et due forme, par Dr Sophie.

Remis à neuf, le poupon peut repartir chez lui, accompagné d'un certificat de bonne santé. © Radio France - Nicolas Bedin

Depuis sa création, Corolle a vendu plus de 60 millions de poupées à travers le monde, ce qui laisse encore beaucoup de travail pour le Dr Sophie, qui chaque année reçoit environ 500 poupons dans sa clinique pas comme les autres, sur les bords de la Loire, à Langeais.

Encore un poupon qui va retrouver le sourir d'un enfant. © Radio France - Nicolas Bedin

Et si tout cela vous a donné envie de redonner une seconde jeunesse à la poupée Corolle de votre enfance, voici le lien pour contacter la clinique.