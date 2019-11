Inscrivez-vous pour jouer avec l'entrepôt du Père Noël, samedi 21 décembre, chez Corsaires & Pirates à Auxerre

L’entrepôt du Père Noël, saison 2, c'est parti ! Pour pouvoir jouer le samedi 21 décembre entre 10h et 12h, chez Corsaires et Pirates à Auxerre avec JouéClub Auxerre, inscrivez-vous ci-dessous. Si vous êtes les heureux élus, on vous rappelle.

Auxerre, France

Vous voulez savoir exactement comment ça fonctionne ?

Regardez le live de la saison 1.

Les inscriptions, des duos composés d'un parent et d'un enfant, auront lieu jusqu’au 8 décembre.

Si vous êtes sélectionnés, samedi 21 décembre, entre 10h et 12h, vous pourrez alors jouer chez Corsaires et Pirates à Auxerre en partenariat avec JouéClub Auxerre.

A gagner, des bons d'achats JouéClub Auxerre.

Maintenant, c'est à vous de jouer, soyez créatifs 👨‍👦

Lisez tranquillement le formulaire et complétez-le.