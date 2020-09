Inscrivez-vous pour le grand concours de pâtisserie amateur de Savoie : la pâte à choux en folie !

Pour la 5e année consécutive, Savoiexpo et France Bleu lancent un grand concours pâtissier amateur, organisé dans le cadre du salon hivernal et gourmand "Saveurs & Terroirs". Inscrivez-vous et déposez vos créations réalisées autour de la pâte à choux.

Un concours amateur qui fait parler de lui

Avec plus de 80 participations en 2019, ce concours s’est fait une place et un nom, et ne désemplit pas au fil des années. Les amateurs de toute la France et même de la Belgique voisine sont invités à y participer, pourvu qu’ils n’aient pas de diplômes en cuisine, qu’ils aiment pâtisser, qu’ils aient de l’idée et qu’ils réussissent à atteindre le cœur des jurés avec une recette et des photos (dans un premier temps) suffisamment attractives et gourmandes !

Du dépôt des recettes aux qualifications : comment ça marche ?

Jusqu'au dimanche 8 novembre à minuit, les candidats (amateurs majeurs) pourront déposer leur création réalisée autour de la pâte à choux, sur le site du concours (infos, règles, FAQ, règlement sont en ligne pour tout savoir sur les conditions de jeu et dispositions à prendre en compte afin d’y participer).

4 candidats seront sélectionnés pour participer aux qualifications puis à la grande finale, se déroulant pendant le salon Saveurs & Terroirs les 27, 28 et 29 novembre 2020. Ils doivent donc prévoir de se rendre disponibles tout au long de ce week-end festif et gourmand !

Mercotte et Cédric Pernot, à la tête du jury

Le jury est présidé par Mercotte, qu’on ne présente plus, et parrainé par le pâtissier chocolatier Cédric Pernot (Au Fidèle Berger – Chambéry). A leurs côtés cette année, le maître chocolatier Sébastien Fautrelle, la gagnante de l’édition 2019 Jennifer Poncet et Serge Carbonell, animateur de l’émission "L'Assiette Savoyarde" sur France Bleu.

Les lots