Invitation à vous régaler à Duras sur France Bleu Poitou !

Changez de décor mais restez dans la région avec ce long weekend en 2 nuitées à Duras (47), précisément à l'Hostellerie des Ducs. Les Blanchet se succèdent en cuisine sur plusieurs générations et Jean-François est maître-restaurateur, ce qui signifie qu'il ne travaille que des produits frais et que son savoir-faire est des meilleurs.

Bon appétit ! - Hostellerie des Ducs de Duras

Pour gagner ce long weekend à deux à l'Hostellerie des Ducs de Duras avec ses 2 dîners, ses 2 nuitées et ses 2 petits-déjeuners, appelez-nous à 11 heures au 05 49 60 20 20. Et c'est là qu'il faudra faire un sans-faute sur 4 questions pour se hisser sur le podium. Vendredi, si vous avez fait le meilleur score sur la manche thématique, c'est vous qui partirez dans le Lot Et Garonne avec en poche votre super weekend et vos 2 entrées pour visiter le château de Duras .

Le château de Duras (47). - Objectif Duras

Résumons-nous : les Gourmands Voyageurs ont rendez-vous avec ce joli séjour en hôtel 3 étoiles à 11 heures sur France Bleu Poitou.

Non, les vacances ne sont pas finies !!!