Jardin, jardin : une scénographie végétale inédite au cœur d’un Paris historique, les tuileries

Situé au sein du jardin des Tuileries, à deux pas du Louvre et de la place de la Concorde, le salon “ Jardin, jardin ” présente, du 1er au 4 juin, une douzaine de jardins et une vingtaine de terrasses et balcons mis en scène par des professionnels.

Le rendez-vous de tous les amoureux de nature en ville

Chaque année, “Jardin, jardin” attire plus de 20.000 visiteurs qui viennent partager un moment de convivialité avec les nombreux professionnels avides de partager leur passion du jardin et du design d’extérieur sous toutes ses formes.

Pour cette 18e édition, 2 concours sont lancés, pour mettre en lumière les étoiles montantes. Les jeunes créateurs (paysagistes concepteurs, jardiniers, designers) auront l’occasion d’exprimer toute leur créativité et leur savoir-faire.

Un job dating montrera également l’étendue des métiers et des opportunités d’emploi d’une filière au cœur des enjeux écologiques.

Les jardins ressources, responsables et généreux

Pendant 5 journées, “Jardins, jardin” porte haut le message de l’importance du jardin en tant que solution face aux dérèglements climatiques et à l’érosion de la biodiversité ; de lieu de vie, de plaisir au cœur de la ville, de santé, de détente et de bien-être pour le plus grand bonheur de tous, et mêmes des plus fragiles.

Le jardin urbain, une réponse aux défis écologiques de notre Planète - Eric Dherouville

Le jardin urbain se veut aussi “responsable” dans une économie circulaire plus vertueuse faisant la part belle au réemploi des végétaux et au recyclage matériaux et des éléments. Valoriser le jardin, le végétal et ses métiers… telle est également la mission de “Jardins, jardin”, car la filière est porteuse de sens et génère des emplois non délocalisables.

Floral Fashion Show, le défilé végétal !

Fidèle à sa vocation de tremplin pour les jeunes pousses et les innovations végétales, “Jardins, jardin” propulse ce projet inédit, aussi spectaculaire que poétique, aussi généreux que responsable.

L’association offre un cadre d’expression à Carole Tolila, journaliste et animatrice télé, et Manuel Rucar, tendanceur, metteurs en scène de cet événement… dans l’événement. Ce défilé est un projet mobilisant une équipe de plus de 50 talents représentant une nouvelle vague de créateurs. À la manière des grands couturiers, ces derniers manient les plantes et les fleurs comme les fils et les étoffes.

Au cœur du jardin historique des tuileries, transformé par jardins, jardin en un ensemble de scénographies paysagères formant un cadre féérique et bucolique, le grand escalier sera le théâtre de ce défilé d’exception.

La fleur d’oranger, une fragrance familière des parfums Chanel

À travers un parcours olfactif inédit, Chanel propose aux visiteurs de découvrir un ingrédient phare des parfums de la maison : la fleur d'oranger. Cette dernière est notamment utilisée dans ses fragrances N°5 Extrait, Paris-Riviera ou encore dans l’Eau de Cologne de la collection Les Exclusifs.

Chanel propose un jardin éphémère parisien dédié à la fleur d'oranger © Getty - The Picture Pantry / Julie Benz

L'exposition s'articulera autour de visites guidées immersives à travers la réplique d'un jardin aux accents méditerranéens de 200 m². Animée par des experts de la marque, la déambulation florale dévoilera les savoir-faire de la culture à la sublimation, en passant par l'extraction, de la précieuse fleur et sensibilisera aussi les visiteurs sur les engagements eco-responsables de la griffe.

Que faîtes-vous le 1er juin ?

