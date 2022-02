Passez un séjour exquis aux Jardins de Coppélia !

Imaginez un lieu où le luxe et l’élégance se conjuguent : c'est à Pennedepie, non loin d'Honfleur, que le manoir normand "Les Jardins de Coppélia" vous accueille .

Véritable havre de paix surplombant la mer, ses chambres haut de gamme ont une vue sur le verger. Chacune se décline en une décoration colorée, chic et élégante. Le mobilier, épuré et design, se conjugue subtilement aux parquets d’époque et cheminées anciennes. Après votre nuitée, le petit-déjeuner vous sera offert.

La rencontre du design et du charme se fera dans votre chambre - Les Jardins de Coppélia

Au cœur du parc de 7 hectares et près de la piscine extérieure chauffée, le SPA vous fera voyager dans un univers où détente est le maître-mot. Cet espace de cocooning de 200 m2 vous accueille pour des soins du corps et du visage avec des produits Garancia, reconnus pour leurs vertus technologiques magiques : vous pourrez bénéficier du soin en duo "Fée-Moi Rêver".

Vous pourrez également libérer vos tensions dans un sauna et un hammam ou profiter du jacuzzi.

L'espace bien-être avec jacuzzi vous plongera dans une parenthèse de détente - Sandrine Boyerengel

Modalités du séjour : 2 nuits en chambre Teeny - Petits-déjeuners inclus - 1 soin en duo au spa "Fée-Moi Rêver" by Garancia de 30 minutes