“Je vais t’aimer” : gagnez une expérience VIP avec France Bleu Paris

A l’occasion du passage à Paris du spectacle évènement “Je vais t’aimer”, France Bleu Paris vous emmène découvrir ce qui se cache derrière la scène de la comédie musicale.

Car oui, avant d’assister à la représentation en carré or le vendredi 27 mai à la Seine musicale, vous pourrez visiter en exclusivité les coulisses, découvrir les costumes et les décors mais aussi rencontrer les artistes. Un moment inoubliable à vivre avec 3 personnes de votre choix.

L’histoire d’une bande d’amis

"Je vais t’aimer” raconte les parcours de vie de jeunes français sur 4 décennies. Ils se diront leurs amours, nous confieront leur bonheur ou leurs désillusions autour des tubes de Michel Sardou.

Dans une mise en scène à l’Américaine qui nous fera voyager des années 60 au début des années 2000, dans des décors évoquant le port du Havre, Paris, le paquebot France, une place à Marrakech, une boîte de nuit à New York, un appartement à Auteuil… “Je vais t’aimer”, c’est un peu notre histoire à nous tous sur la bande-son de notre vie !

Comment jouer ?

Une seule chose à faire, appelez votre radio au 01.42.30.10.10 et inscrivez-vous pour jouer en direct dans l’émission Embarquement Immédiat entre 11h et 12h.

Une fois à l’antenne, vous devrez tenter de répondre correctement à un maximum de questions. 1 question, 5 secondes de réflexion. Si le temps de réflexion est dépassé ou si la réponse est fausse, le jeu s’arrête.

Pas d’égalité possible, le plus haut score de la semaine, c’est-à-dire l’auditeur ayant répondu au plus grand nombre de questions d’affilée, est déclaré gagnant de la semaine.