JEU - À l'occasion du France Bleu Live de Zaz, gagnez un séjour d'une semaine pour quatre aux Angles !

Direction les Pyrénées Orientales et la station des Angles pour une semaine en famille entre détente et sports d'hiver !

À l'occasion du concert France Bleu Live de Zaz le 17 décembre à l'Espace Angléo de la station des Angles, on a mis les petits plats dans les grands pour vous faire plaisir !

À l'approche des fêtes de Noël, France Bleu et la station des Angles vous offrent un séjour mémorable ! Imaginez plutôt : une semaine pour quatre personnes avec forfaits 6 jours*, 4 entrées au Spa Angleo et 4 pass luge dans un cadre somptueux !

Les pentes enneigées de la station des Angles

Venez découvrir ce charmant village-station niché au cœur des Pyrénées Orientales et arpenter les 55 km de pistes qui s'offrent à vous. 19 remontées mécaniques vous aideront à découvrir tous les trésors de la station. Vous pourrez également profiter de la luge monorail vous emportant à 40km/h sur une descente de plus de 2km dans un trajet magnifique vous faisant croiser pistes de skis et forêt.

Les Angles, c'est aussi un SPA !

Vous préférez vous détendre ? Pas de soucis ! Massages, baignades, soins esthétiques, aquagym et bien d'autres activités vous attendent au spa Angleo. Un lieu unique où se mêlent l’eau, la pierre, le bois, l’imaginaire et le plaisir.

Vous l'avez compris, il y a tout de réuni pour passer un très beau moment entre amis ou en famille ! Alors n'attendez plus et tenter votre chance !

Comment jouer ?

En répondant à la question ci-dessous pour vous inscrire dans notre grand tirage du 5 décembre :

Pour afficher ce contenu Qualifio, vous devez accepter les cookies Mesure d'audience.



Ces cookies permettent d’obtenir des statistiques d’audience sur nos offres afin d’optimiser son ergonomie, sa navigation et ses contenus. J'autorise Gérer mes choix

Bonne chance à tous !

*Bon valable 1 an, à utiliser hors période de vacances scolaires