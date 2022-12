Jeu - Affichez votre joli Pull Moche de Noël, remportez des cadeaux France Bleu Maine

Saviez-vous qu’il existe une “ Journée mondiale du pull moche de Noël ” (oui ! oui !), le vendredi 16 décembre ? À France Bleu Maine on a choisi de fêter cet événement bien plus longtemps encore avec vous ! Et même si, a priori, cette journée ne sert à rien, elle est tout de même l’occasion de vous faire gagner des lots* France Bleu Maine.

- Comment participer au concours ?

Pour tenter de remporter ce bon d'achat, rien de plus simple, juste une photo et quelques clics via notre formulaire de participation ci-dessous. Il vous faut :

Déposer une photo de votre joli Pull Moche de Noël et remplir le formulaire en ligne ci-dessous, avant le samedi 31 décembre 2022 minuit . Attention, pour être éligible au concours, vous devez envoyer UNE SEULE et UNIQUE photo de votre magnifique Pull Moche de Noël .

une photo de votre et remplir le formulaire en ligne ci-dessous, avant le . Attention, pour être éligible au concours, vous devez envoyer de votre magnifique . Voter dans la galerie en ligne des Pulls Moches de Noël pour celui que vous trouvez le plus Kitsch, fun, drôle...Les propriétaires des trois pulls qui auront obtenu le plus grand nombre de ♥ seront désignés les Grands Vainqueurs du Pull Moche de Noël 2022 - France Bleu Maine.

Pull kitsch, en grosse laine, garni de rennes, de boules ou encore de lutins… avec des motifs naïfs, des couleurs innombrables, des guirlandes, des leds … fabriqué par vous-même, trouvé dans le commerce ou dans l’armoire de votre conjoint-e… tous les écarts au bon goût sont permis !

*Lot Gagnant 1 - Pull Moche de Noël le plus "liké"

· 2 Places pour le match de l’équipe de France de Handball France - Pays Bas mercredi 04 janvier à 20h45 à Antarès au Mans (match préparatoire du Mondial IHF 2023 – Ouverture des portes à 17h00 – Match Egypte République tchèque 18h00).

· Un bon d’achat d’une valeur de 20€ valable dans les 2 boutiques Fleurs Ô Naturel en Sarthe (Le Mans et Coulaines)

· Un panier France Bleu, plaid France Bleu et un gratte pare-brise

Lot gagnant 2 et 3 - Les deux Pulls Moches de Noël arrivés en 2de et 3ème place en nombre de "like"

· Un panier France Bleu, plaid France Bleu et un gratte pare-brise