JEU C’est le printemps ! Gagnez une trottinette avec votre photo

Pour fêter l'arrivée du printemps, France Bleu Picardie et Somme Tourisme organisent un grand concours de photos. A partir du 22 mars et jusqu'au 4 avril 2021, prenez en photo votre coin de Somme préféré.

De magnifiques lots à gagner : une trottinette électrique, une nuit pour deux en chambre d'hôte dans la Somme avec petit déjeuner, un pack de goodies France Bleu Picardie et Somme Tourisme.

Participer au concours photo

Du lundi 22 mars au dimanche 4 avril 19h, envoyez-nous votre photo via le formulaire ci-dessous. Les dix plus belles photos sélectionnées seront départagées par le jury composé de deux membres de France Bleu Picardie et deux membres de Somme Tourisme. Les trois photos gagnantes seront publiées sur les réseaux sociaux des organisateurs.

Les résultats seront donnés sur France Bleu Picardie le lundi 5 avril dans l'émission "Happy hour" et le gagnant sera appelé en direct entre 17h10 et 17h25.

Bonne chance !