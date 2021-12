JEU – Cette semaine, France Bleu vous offre un nouvel an 2023 hors du commun en Australie !

À l'occasion de la réédition de son album Disco, Kylie Minogue et France Bleu vous offrent un sublime voyage en Australie pour le nouvel an 2023.

Elle a cartonné avec son album Disco en partenariat avec France Bleu ! Kylie Minogue revient à nouveau dans les bacs avec "Disco – Guestlist Edition". Titres inédits, remix et duos avec Dua Lipa, Years & Years, ou encore Gloria Gaynor, viennent enrichir l'expérience partagée par plus de 350.000 personnes à travers le monde.

à lire aussi Kylie Minogue réédite son album "Disco" avec des invités de marque

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

À cette occasion, France Bleu et Kylie Minogue vous offrent un sublime voyage en Australie pour le Nouvel An 2023 ! Jusqu’au 12 décembre, participez à vos émissions et envolez-vous pour le pays d’origine de la célèbre chanteuse ! À gagner : les vols aller-retour, 5 nuits d'hôtels avec petit-déjeuner et deux magnifiques opportunités :

Un dîner croisière pour le feu d'artifice du nouvel an : dans un des navires illuminés participant au défilé de bateaux du port de la Lumière , vous profiterez d'une vue imprenable sur le spectacle pyrotechnique de minuit . La croisière de 5 heures comprend un dîner buffet, un bar ouvert et un DJ à bord.

, vous profiterez d'une . La croisière de 5 heures comprend un dîner buffet, un bar ouvert et un DJ à bord. Une visite du mythique Opéra de Sydney !

Photo d'illustrations - Image non contractuelle © Radio France

Comment jouer ?

Participez aux émissions de votre France Bleu entre le 6 et le 12 décembre et inscrivez-vous pour notre grand tirage, le lundi 13 décembre dans On n'est pas à l'abri d'faire une bonne émission avec Willy Rovelli !

Bonne chance à tous !