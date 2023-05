Jeu Concours : prenez la plus belle photo des Boucles de la Mayenne 2023

Un jeu concours peut en cacher un autre. Après celui de la plus belle commune animée et décorée, l'organisation des Boucles de la Mayenne 2023 lance sa première édition de la plus belle photo postée sur les réseaux sociaux. "C'est un jeu ouvert à tous le monde. Il concerne aussi bien les particuliers que les entreprises", partage Sébastien Besnier, chargé du développement de la course.

Pour participer, rien de plus simple. "L'objectif est de prendre une photo pendant le passage de la course. Il s'agit de mettre en valeur votre maison, votre exploitation agricole ou même votre entreprise décorée. Ensuite la personne envoie sa photo sur le site dédié au jeu. Une fois toutes les photos publiées sur notre page Facebook, la publication qui aura le plus de "j'aime" de la part des internautes gagnera le concours", explique le chargé en développement des Boucles de la Mayenne.

L'organisation des Boucles de la Mayenne espère que la décoration sera au rendez-vous sur le bord des routes. - Boucles de la Mayenne

Egalement parrainé par l'entreprise changéenne S.A.S Mérienne, de nombreux lots sont à gagner à l'issue de ce concours. "Les trois premières photos remporteront respectivement un séjour découverte en hôtel spa pour deux personnes, deux places pour le Cabaret le Live de Château-Gontier et un maillot jaune dédicacé par le vainqueur des Boucles 2023", précise Sébastien Besnier.

Etudié par un huissier de justice, le jeu concours se déroule sur tout le long de l'épreuve, du 25 au 28 mai 2023. Pour voter, les internautes ont jusqu'au jeudi 1er juin 2023 à 18h.

Cliquez ici pour consulter le règlement du jeu et le formulaire de dépôt pour la photo.