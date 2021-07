JEU : du 12 au 17 juillet, gagnez votre séjour pour 2 à Saujon

Cette année le Violon sur le Sable qui la plage de Royan (Charente-Maritime) pour une édition XXL du 16/07 au 4 Aout. Retrouvez chaque jour, grandes voix et musiciens hors-pair en ville mais aussi dans tout le Pays Royannais:

La soprano Nathalie Dessay et Yvan Cassar sur le Golf de Royan

sur le Golf de Royan Les sœurs Camille et Julie Bertholet au cœur des jardins de la mairie de Vaux sur Mer

au cœur des jardins de la mairie de Vaux sur Mer Les grandes musiques de films revisitées au pied du phare de la Coubre

Yvan Cassar et Nathalie Dessay - Violon sur le sable

Gagnez votre séjour à Saujon

Découvrez le timbre prenant de la jeune soprano française Chloé Chaume lors de quelques envolées lyriques dans les jardins du discret Château de Chaillonnay à Saujon, accompagnée par sa pianiste Stéphanie Humeau et le quintette de cordes de l'orchestre du Violon.

Chloe Chaume - Violon sur le sable

Pour profiter pleinement du festival, France Bleu La Rochelle et L'Office de Tourisme Destination Royan Atlantique vous offre votre séjour pour 2 personnes pour les 24 et 25 juillet. L'occasion de découvrir ou redécouvrir les belles adresses et le patrimoine le temps d'un week-end.

Vous serez logés à l'Hôtel Le Richelieu, idéalement située à l'entrée du Pays Royannais sur la côte Atlantique. L'hôtel, rénové depuis 2006, vous offre tout le confort. Le restaurant vous accueille à sa table dans une ambiance conviviale et familiale pour déguster une cuisine traditionnelle variée.

Hôtel le Richelieu - Hôtel le Richelieu

Pour un moment tout en convivialité vous dinerez au Thermalia.Divers menus, plats du jour et à la carte. Profitez de la terrasse lors des belles journées.

Pour terminer cette escapade, vous monterez à bord du Train des Mouettes. Un voyage dans le temps le long de l'estuaire de la Seudre sur une ligne ferroviaire ouverte en 1876 et dédiée autrefois au transport des huîtres. A bord des voitures entre Saujon et La Tremblade via Chaillevette et Mornac-sur-Seudre vous découvrirez la richesse des paysages, des marais salants et des parcs à huîtres qui jonchent la ligne.

Les cabanes de la Tremblade - Thierry Avan

Comment participer?

Tentez votre chance à l'un de nos jeux 05.46.50.67.68

La voix de l'été ( 7h50, 8H50, 17H50) du lundi au dimanche

( 7h50, 8H50, 17H50) du lundi au dimanche Mais... On est où? entre 11h et midi du lundi au vendredi

Jouez, gagnez et vous participerez à la désignation du gagnant dimanche 17 juillet à 9H45.

Ce séjour aura lieu les 24 et 25 juillet

Bonne chance à vous !