JEU : Du 19 au 25 juillet, Gagnez votre séjour pour 2 à Royan

France Bleu La Rochelle et L'Office de Tourisme Destination Royan Atlantique vous offre votre séjour à l'occasion de la 34ème édition du festival de musique " Un violon sur le sable".

Cette année le Violon sur le Sable qui la plage de Royan (Charente-Maritime) pour une édition XXL du 16/07 au 4 Aout. Retrouvez chaque jour, grandes voix et musiciens hors-pair en ville mais aussi dans tout le Pays Royannais

Nathalie Dessay et Yvan Cassar - Violon sur le sable

La soprano Nathalie Dessay et Yvan Cassar sur le Golf de Royan

sur le Golf de Royan Les sœurs Camille et Julie Bertholet au cœur des jardins de la mairie de Vaux sur Mer

au cœur des jardins de la mairie de Vaux sur Mer Les grandes musiques de films revisitées au pied du phare de la Coubre

Gagnez votre séjour à Royan

Le samedi 31 juillet Les deux sœurs "prodiges" Camille et Julie Berthollet, nous présentent leur dernier album « Nos 4 saisons », sorti en 2020, qui rend hommage à Vivaldi en mélangeant la musique classique-chanson française aux cœurs des jardins de la mairie de Vaux-sur-Mer.

Camille et Julie Bertholet - Simon Fowler

Pour profiter pleinement du festival, France Bleu La Rochelle et L'Office de Tourisme Destination Royan Atlantique vous offre votre séjour pour 2 personnes pour le samedi 31 juillet et dimanche 1er aout. L'occasion de découvrir ou redécouvrir les belles adresses et le patrimoine le temps d'un week-end.

Vous serez logés à l'hôtel La Croisette. Hôtel 2 étoiles décoré dans un esprit rétro année 50. Accueil chaleureux et convivial.

Hôtel la Croisette - Hôtel la Croisette

Nous vous avons réservé une table dans le quartier de Pontaillac, face à la plage et au Casino. Le Pas Sage vous accueille dans une ambiance chaleureuse et décontractée. La déco est branchée, la terrasse agréable et le service efficace.

Gourmets ,nous vous proposons un Itinéraire découverte avec dégustation des produits locaux du marché de Royan : Ses dégustations d’huîtres avec les producteurs des ports ostréicoles de la Seudre, ses aquariums remplis de langoustes, anguilles et crustacés en tout genre, ses étals colorés de piments de Saujon. Le marché de Royan est arrivé à une belle seconde place du grand concours de TF1 « Votre plus beau Marché » en 2018 !

Ce séjour aura lieu le samedi 31 juillet et dimanche 1er aout

Bonne chance à vous !