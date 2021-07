JEU : du 5 au 11 juillet, gagnez votre séjour pour 2 à La Palmyre!

Cette année le Violon sur le Sable qui la plage de Royan (Charente-Maritime) pour une édition XXL du 16/07 au 4 Aout. Retrouvez chaque jour, grandes voix et musiciens hors-pair en ville mais aussi dans tout le Pays Royannais:

Nathalie Dessay et Yvan Cassar - violon sur le sable

La soprano Nathalie Dessay et Yvan Cassar sur le Golf de Royan

sur le Golf de Royan Les sœurs Camille et Julie Bertholet au cœur des jardins de la mairie de Vaux sur Mer

au cœur des jardins de la mairie de Vaux sur Mer Les grandes musiques de films revisitées au pied du phare de la Coubre

Camille et Julie Bertholet - Simpn Fowler

Retrouvez toute le programmation en cliquant ici

Gagnez votre séjour à la Palmyre

Le 17 juillet au coeur du zoo de la Palmyre, découvrez la voix chaleureuse de la soprano Marion Grange et l'accordéon espiègle de Thibaut Trosset accompagnés du violoniste Christophe Guiot et du violoncelliste Jean Ferry de l’orchestre du festival, nous invitent à une "Nuit de bohème" entre voyage, liberté et poésie.

Marion Grange - violon sur le sable

Pour profiter pleinement du festival, France Bleu La Rochelle et L'Office de Tourisme Destination Royan Atlantique vous offre votre séjour pour 2 personnes. L'occasion de découvrir ou redécouvrir les belles adresses et le patrimoine le temps d'un week-end.

Vous serez logés au Palmyre Hôtel dans un cadre boisé avec un intérieur chaleureux. A quelques pas de la plage de La Palmyre et de la baie de Bonne Anse.

Chambre Palmyre - Palmyre Hôtel

Vous dînerez au Restaurant La Cabane et vous vous offrirez la plus belle vue de la Côte Sauvage au sommet du Phare de la Coubre. Après avoir gravi les 300 marches , un panorama à 360° offre une vue à couper le souffle sur la Côte Sauvage de La Tremblade et ses magnifiques plages, la forêt de La Coubre, l'estuaire de la Gironde et l'île d'Oléron.

La plage de Bonne Anse - Destination Royan Atlantique

Comment participer?

Tentez votre chance à l'un de nos jeux 05.46.50.67.68

La voix de l'été ( 7h50, 8H50, 17H50) du lundi au dimanche

( 7h50, 8H50, 17H50) du lundi au dimanche Mais... On est où? entre 11h et midi du lundi au vendredi

Jouez, gagnez et vous participerez à la désignation du gagnant dimanche 11 juillet à 9H45.

Bonne chance à vous !