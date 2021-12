JEU - Embarquez dans un voyage magique à la découverte de Londres !

Sarah Brightman emmène une famille vivre un séjour de rêve à Londres ! Chanteuse célèbre, notamment pour les afficionados de comédie musicale (elle a joué le rôle de Christine dans Le fantôme de l'Opéra), Sarah Brightman revient avec un nouvel extrait de son album France, en partenariat avec France Bleu _: Ne viens pas, e_n trio avec Roch Voisine et Jean-Baptiste Guégan.

Et une fois de plus, c'est un magnifique séjour que vous offre France Bleu avec Sarah Brightman, après l'Australie avec Kylie Minogue et les Angles avec Zaz et Amir !

Imaginez plutôt : une semaine pour quatre à Londres avec un hôtel de luxe pour vous reposer de vos folles journées ! Au programme : visite de la ville dans les fameux bus à étages, représentation de la comédie musicale Le Roi Lion dans le West End, la visite des studios Harry Potter ou encore l'accès au musée de cire de Madame Tussaud !

Vous aussi, marchez dans les pas de Harry, Hermione et Ron dans votre visite des studios Harry Potter © Getty

Et ce n'est qu'un échantillon de ce que vous allez pouvoir vivre tellement le programme que l'on vous propose est riche d'activités alliant découverte et amusement pour toute la famille !

Le Lyceum Theatre accueille les représentations du Roi Lion à Londres ! © Getty

Comment jouer ?

Tout simplement en écoutant VOTRE France Bleu ! Jouez pendant les moments de jeu indiqués et inscrivez-vous à notre grand tirage ! Le gagnant sera appelé pendant On n'est pas à l'abri d'faire une bonne émission le 20 décembre par Willy Rovelli !