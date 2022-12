JEU - Entrez dans la maison du Père Noël

Quelque part en Moselle, à quelques semaines de partir en tournée, le Père Noël est embêté... Il peine à recruter.

Les animateurs de France Bleu Lorraine au service du Père Noël

Informé de cette difficulté, il n’en fallait pas plus aux animateurs de France Bleu Lorraine pour se porter volontaire… Mais voilà, en passant la porte de la maison du Père Noël, toute l’équipe s’est transformée en lutines et lutins.

Une chance pour vous !

De nombreux cadeaux à mettre au pied du sapin

Du 12 décembre 2022 au 1er Janvier 2023, entrez dans la Maison du Père Noël, jouez avec les lutins France Bleu Lorraine et gagnez de nombreux cadeaux : consoles de jeux, weekends en famille et en duo, paniers gourmands, produits high-tech, cartes-cadeaux, jeux et jouets pour vos enfants, des trottinettes, vos invitations pour les plus beaux spectacles et concerts à venir en Lorraine et au Luxembourg,,. France Bleu Lorraine vous gâte !

Pour jouer, rendez-vous à tout moment sur France Bleu Lorraine !