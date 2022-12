Jeu - Et si votre Pull Moche de Noël vous faisait remporter un bon d'achat de 150€ ?

Saviez-vous qu’il existe une “Journée mondiale du pull moche de Noël” (oui ! oui !), le vendredi 16 décembre ? À France Bleu Armorique on a choisi de fêter cet événement bien plus longtemps encore avec vous ! Et même si, a priori, cette journée ne sert à rien, elle est tout de même l’occasion de vous faire gagner un bon d'achat de 150€ à valoir chez Mousqueton, fabriquant de vêtements marins et imaginés pour tous !

- Comment participer au concours ?

Pour tenter de remporter ce bon d'achat, rien de plus simple, juste une photo et quelques clics via notre formulaire de participation ci-dessous. Il vous faut :

Déposer une photo de votre joli Pull Moche de Noël et remplir le formulaire en ligne ci-dessous, avant le samedi 31 décembre 2022 minuit . Attention, pour être éligible au concours, vous devez envoyer UNE SEULE et UNIQUE photo de votre magnifique Pull Moche de Noël . Voter dans la galerie en ligne des Pulls Moches de Noël pour celui que vous trouvez le plus Kitsch, fun, drôle...Le propriétaire du pull qui aura obtenu le plus grand nombre de ♥ sera désigné le Grand Vainqueur du Pull Moche de Noël 2022 - France Bleu Armorique.

Pull kitsch, en grosse laine, garni de rennes, de boules ou encore de lutins… avec des motifs naïfs, des couleurs innombrables, des guirlandes, des leds … fabriqué par vous-même, trouvé dans le commerce ou dans l’armoire de votre conjoint-e… tous les écarts au bon goût sont permis !