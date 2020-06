JEU Fête des Mères - Gagnez votre bouquet de fleurs Aquarelle

La fête c'est mères, c'est dimanche 7 juin. Aquarelle et France Bleu Béarn vous offrent votre bouquet de fleur. Pivoinse parfumés roses ou blanches roses rouges, lys ... vous aurez le choix de votre bouquet. Ecoutez France Bleu Béarn et jouez toute cette semaine à 7h20 et 10h40.

C'est la fête des mères ce dimanche 7 juin. Aquarelle et France Bleu Béarn gâte des mamans et vous offrent votre bouquet de fleurs. Pivoines roses parfumés, pivoines blanches, roses Kiwi, roses rouges, blanches, lys parfumés ... vous choisirez votre bouquet. Ecoutez France Bleu Béarn et jouez jusqu'au dimanche 7 juin, à 7h20 et 10h40.

Aquarelle, des bouquets naturellement parfumés et faits à la main

Aquarelle a été créée en 1987. La marque regroupe 80 artisans fleuristes qui conçoivent et composent jusqu'à 2 000 bouquets chaque jour, à la main dans un petit village Brasseuse, dans l'Oise. Les fleurs sont livrées chaque jour par des producteurs français. Les bouquets sont ensuite minutieusement confectionnés et livrés dans la journée.

Aquarelle est le premier e-commerçant de fleurs et de plantes en France. C'est une marque authentique et engagée. Elle poursuit ses innovations avec toujours une conscience environnementale, pour que les fleurs soit un plaisir accessible à tous.

Pour faire livrer votre bouquet de fleurs, vous pouvez commande la veille au soir jusqu'à 22h. Le bouquet sera livré le lendemain.