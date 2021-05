JEU - Fête des mères : gagnez votre coffret bien-être d'une valeur de 300 euros

Pour fêter les mamans comme il se doit, dimanche 30 mai, écoutez France Bleu Béarn Bigorre et gagnez votre coffret bien-être d'une valeur de 300 euros. Tentez votre chance du lundi 24 au vendredi 28 avril de 11h à midi, en jouant au jeu "Les trésors de Fébus" sur France Bleu Béarn Bigorre. 300 euros de bons d'achats pour gâter les mamans à dépenser chez les bijoutiers, parfumeurs, maroquiniers du cœur de ville de Pau.

Les commerçants du cœur de ville de Pau fêtent les mamans

Parallèlement à votre jeu sur France Bleu Béarn Bigorre, la ville de Pau et les commerçants du cœur de ville de Pau vous proposent un grand jeu spécial Fête des mères jusqu’au samedi 29 mai, pour gagner là aussi des coffrets bien-être d’une valeur de 300€.

21 coffrets bien-être d’une valeur d’environ 300€ sont à gagner par tirage au sort. A l’intérieur de ces coffrets : des bons d’achats chez les parfumeurs, bijoutiers et maroquiniers du centre-ville de Pau. Pour participer, un achat d’une valeur de 40€ minimum devra être effectué dans un commerce du centre-ville. Les justificatifs d’achat, sont à déposer dans une urne sur la place Clemenceau, à Pau, accompagnés d’un bulletin de jeu. Deux à trois coffrets sont mis en jeu chaque jour. Les bulletins de jeu et l'urne sont installés sont accessibles sur la place Clemenceau tous les jours jusqu’au samedi 29 mai, de 10h à 19h15. Le tirage au sort aura lieu lundi 31 août et la remise des coffrets mardi 1ier juin.

Pour soutenir cette grande opération Fête des mères, les commerçants du centre-ville de Pau peuvent sortir leurs portants devant leurs magasins les vendredis et samedis 21 et 22 mai ainsi que les 28 et 29 mai.

Quelques astuces pour stationner en cœur de ville à Pau

Les parkings souterrains du centre-ville sont gratuits vendredi 21 et samedi 22 mai de 10h à 20h.

Les parkings de surface sont gratuits entre 12h et 14h.

Le stationnement est gratuit pendant 30 minutes aux parkings Aragon, République, Bosquet et Clemenceau. La première heure de stationnement est gratuite au parking Beaumont.

Le parking de la place Verdun est à 1€ la demi-journée. L’application Flowbird qui facilite vos paiements est disponible sur IOS et Android.

Site officiel de Ville de Pau

Facebook officiel de la Ville de Pau