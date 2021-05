JEU - Fête des mères : gagnez votre pause massage à Aquensis à Bagnères-de-Bigorre

Dimanche 30 mai, on fête les mamans ! Ecoutez France Bleu Béarn Bigorre, gagnez votre pause massage à Aquensis à Bagnères-de-Bigorre. Un pur moment de détente et de relaxation ! Jouez du lundi 24 au vendredi 28 mai à 7h20. Aquensis rouvre ses portes pour notre plus grand plaisir le mercredi 9 juin.