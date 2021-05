JEU - Fête des mères : gagnez votre sublime bouquet de fleurs Aquarelle

A l'occasion de la Fête des mères, dimanche 30 mai, France Bleu Béarn Bigorre et Aquarelle, premier e-commerce de fleurs et plantes en France, vous offrent votre sublime bouquet de fleurs pour gâter les mamans. Ecoutez France Bleu Béarn Bigorre, tentez votre chance jusqu'au dimanche 30 mai.

Ce dimanche 30 mai, c'est la Fête des mères ! Ecoutez France Bleu Béarn Bigorre, gagnez tous les jours votre sublime bouquet de fleurs Aquarelle, d'une valeur de 50 euros. Tentez votre chance du lundi 24 au vendredi 28 mai à 10h30, et le dimanche 30 mai de 10h à 11h. A l'occasion de la Fête des mères, Aquarelle a conçu une collection de bouquets composés de fleurs de saison et parfumées, où la pivoine française est à l’honneur ! Des pivoines cultivées en France par des producteurs partenaires historiques, aux mille nuances, parfums et variétés. Un cadeau exceptionnel pour nos mamans !

La pivoine française à l’honneur !

Parmi ces bouquets : les pivoines parfumées "Amabilis" rose intense, au doux parfum et boutons généreux. Ou encore, les pivoines parfumée blanches Duchesse de Nemours : fleur emblématique de la douceur et de la pureté. Elles exprimeront toute leur beauté à nos mamans ! Les pivoines Pêcher : symbole d’amour, d’affection et de beauté. Ce bouquet rose tendre fera l’unanimité des mamans les plus romantiques. Une couleur unique et des fleurs généreuses. Les pivoines corail et feuillage greenbell : ces bouquets se caractérisent par une couleur unique.

Vous pourrez aussi faire plaisir grâce aux bouquets parfumés Aquarelle, composés notamment de magnifiques de roses blanches. Une composition parfumée et généreuse pour célébrer les mamans ! Ou encore le majestueux bouquet blanc qui s’adaptera à toutes les mamans : un bouquet XXL au blanc élégant et parfum enivrant. Au menu : roses blanches, lys blancs, astrentias blancs et lisanthus. Sans oublier les Lys blancs parfumés, fleur royale par excellence, symbole de pureté. Le Lys, c'est l’authenticité, la féminité. Ce bouquet ravira nos mamans pour sa simplicité et son élégance.

Aquarelle, premier e-commerce de fleurs et plantes

Créée en 1987, la marque Aquarelle compte aujourd’hui 80 artisans fleuristes qui conçoivent et composent jusqu’à 2000 bouquets chaque jour, à la main. Aquarelle, premier e-commerce de fleurs et plantes en France, est une entreprise singulière, profondément humaine, prêtant autant d’attention à ses salariés que les salariés prêtent attention à la confection et l’envoi des bouquets. Aquarelle est une marque authentique et engagée qui poursuit ses innovations pour faire des fleurs un plaisir accessible à tous avec une vraie conscience environnementale.