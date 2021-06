JEU Fête des pères - Pau : Gagnez votre coffret dégustation de 200€ avec les commerces du centre-ville

Pour fêter les papas comme il se doit, la ville de Pau vous propose une grande opération Fête des pères. Gagnez des coffrets dégustation d’une valeur de 200€ à valoir chez les commerçants du centre-ville. Régalez-vous chez les cavistes et épiceries fines du cœur de ville de Pau.

Pour participer, un achat d’une valeur de 40€ minimum doit être effectué dans un commerce du centre-ville. Les justificatifs d’achat, tickets de caisse ou duplicatas, sont ensuite à déposer les vendredi 18 et samedi 19 juin, dans l’urne disposée sur la place Clemenceau accompagnés d’un bulletin de jeu à remplir sur place, avec vos coordonnées. Un grand tirage au sort aura ensuite lieu pour gâter les papas ! A vous de jouer, bonne chance !

Quelques astuces pour stationner en cœur de ville de Pau

Pour stationner dans le centre-ville de Pau et profitez d'une balade shopping ou flâner dans les rues du cœur, voici quelques astuces bien pratiques. Tout d'abord, le parking de la place Verdun est à 1€ la demi-journée. Les parkings en surface sont gratuits entre 12h30 et 14h30 et à partir de 18h. Le stationnement est gratuit pendant 30 minutes aux parkings Aragon, République, Bosquet et Clemenceau. La première heure de stationnement est gratuite au parking Beaumont. Enfin pour éviter toutes mauvaises surprises, l’application Flowbird facilite vos paiements est disponible sur IOS et Android.