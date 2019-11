JEU - France Bleu Collector - Gagnez votre intégrale du groupe The Police

France Bleu Collector présente The Police, l'intégrale ! Jouez et remportez votre intégrale 6 CD du groupe britannique mythique des années 80, et retrouvez les meilleurs titres de The Police tous les soirs dans France Bleu Collector de 22h30 à 01h00.

L’indétrônable chanteur Sting surfe toujours sur la vague du succès avec son dernier album My Songs, un album de reprises de ses plus grands tubes internationaux, les siens, et ceux de son ancien groupe The Police. On y retrouve notamment Desert Rose, Message in a bottle, So lonely, Walking on the moon, Every breath you take ou encore Englishman in New-York. Ces titres, Sting les défend sur scène lors d'une tournée mondiale qui a fait escale en France pour 8 dates en 2019, et qui se poursuit actuellement aux États-Unis.

À l'occasion de la réédition de cet album My Songs - Special edition incluant un album studio et un album live, Sting comble ses fans en éditant l'intégrale de The Police ! Every move you make - The Studio Collection est un coffret 6 CD ou vinyles du groupe incluant l'intégralité de la discographie de The Police (Outlandos d'Amour, Reggatta de Blanc, Zenyattà Mondatta, Ghost in the Machine et Synchronicity) agrémentée d'un CD de raretés.

