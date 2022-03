JEU - Pouvoir d’achat en baisse : France Bleu Paris vous offre 50 euros en bons d’achat chez votre boucher

Jeudi 17 mars, France Bleu Paris vous proposait une journée spéciale “Pouvoir d'achat” suite à la consultation citoyenne "Ma France 2022".

Inflation, gaz, électricité, essence, produits alimentaires... Tout augmente sauf les salaires et les retraites. Conséquence directe, notre pouvoir d’achat diminue.

A l’occasion de l’événement “Mon boucher à la côte” qui a lieu les 25 et 26 mars en Île de France, France Bleu Paris vous offre la possibilité de gagner des bons d’achats et des livres de recettes.

Comment ? Rien de plus simple, il suffit d’écouter votre radio entre 10h et 11h et entre 16 et 18h et de participer aux différents jeux à l’antenne du 21 au 25 mars.

Bonne chance à tous

Des bons d’achats de 50€

Un fois le bon d’achat reçu, le gagnant dispose d’environ 3 mois pour l’utiliser chez l’un des boucher participant à l’opération.

--> Trouver la boucherie la plus proche de chez soi

Des livres “Limousin, qu’y a-t-il de meilleur !”

Le livre se veut un ambassadeur des productions limousines (bœuf, agneau, porc, veau et pommes) portées par le CREPAL.

Il se compose de 25 recettes gourmandes élaborées pour l'essentiel par des chefs de restaurant de la région, d'une présentation des viandes et pommes du Limousin et leur histoire, d'une rencontre avec les différents acteurs et d'une bande dessinée.