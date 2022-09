JEU - France Bleu Paris vous transporte au cœur du Jubilé impérial

Du 19 au 25 septembre, Rueil Malmaison se transforme pour vous plonger dans l’histoire de France et plus précédemment à l’époque de Napoléon.

France Bleu Paris vous offre la possibilité de revivre le début de l’Empire, celle de la mise en place de la Cour, de son étiquette et de ses services administratifs qui subsistèrent dans leurs grands axes jusqu’à la fin de la Restauration.

Participez à cette grande fête de reconstitution historique et peut-être croiserez-vous Napoléon accompagné de Joséphine dans sa somptueuse robe de style Empire.

--> Découvrez le programme du Jubilé Impérial

En jouant avec France Bleu, vous tentez votre chance pour remporter 1 nuitée à l'OKKO Hôtel **** avec petits-déjeuners pour 2 personnes, une visite privilégiée du bivouac avec plus de 800 soldats, la tente de Napoléon et de son état-major et la cuvée Impériale composée de 2 bouteilles de vins et d’une bouteille.

Comment jouer ?

Une seule chose à faire, appelez votre radio au 01.42.30.10.10 et inscrivez-vous pour jouer en direct dans l’émission Embarquement Immédiat entre 11h et 12h.

Une fois à l’antenne, vous devrez tenter de répondre correctement à un maximum de questions. 1 question, 5 secondes de réflexion. Si le temps de réflexion est dépassé ou si la réponse est fausse, le jeu s’arrête.

Pas d’égalité possible, le plus haut score de la semaine, c’est-à-dire l’auditeur ayant répondu au plus grand nombre de questions d’affilée, est déclaré gagnant de la semaine.