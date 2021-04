JEU - France Bleu vous offre un vélo électrique d'une valeur de 1000€

Image d'illustration, non contractuelle

C'est un fait, les ventes de vélo ont explosé après ces périodes de confinement et déconfinement. Et avec le retour des beaux jours, il est fort à parier que les ventes vont à nouveau s'envoler. Même si nous revenons dans une période un peu plus compliquée pour les grand trajets, c'est un véritable pied à l'étrier que vous met France Bleu pour profiter au mieux de ces fameux 10km autorisés.

France Bleu vous offre votre vélo !

Du lundi 5 avril au lundi 12 avril 12h inclus, il vous suffit d'écouter votre France Bleu et d'appeler lors des différentes sélections organisées ! Le grand gagnant sera recontacté le lundi 12 avril dans On n'est pas à l'abri d'faire une bonne émission avec Willy Rovelli et toute la tribu de France Bleu !

C'est une véritable célébration des beaux jours qui reviennent que nous vous proposons cette semaine par le biais d'un vélo à assistance électrique d'une valeur de 1000€ ! Bonne chance à tous !