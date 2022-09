JEU - France Bleu vous offre votre PASS Famille pour 4 personnes au Parc Astérix !

Du 19 au 23 septembre, France Bleu vous offre vos entrées pour 4 personnes au Parc Astérix et 50€ de carburant !

A 35 km de Paris et à 15 min de l’aéroport Roissy - Charles-de-Gaulle, venez profiter en famille des 47 attractions et spectacles du Parc Astérix

Des défis pour petits et grands, de l’aventure, des attractions pour tous les goûts, du grand spectacle, de la fantaisie gauloise… Tels sont les ingrédients d’une potion testée et approuvée par des millions de visiteurs.

Vous pourrez par exemple, défier le maitre de l’Olympe à bord de Tonnerre 2 Zeus ou encore saluer Jules César, Cléopâtre et vos personnages préférés devant le nouveau Défilé Gaulois.

Rendez-vous donc pour une expérience gauloise unique !

Discobélix, un disque géant qui tourne, tourne, tourne et ne s'arrête plus - A. Sobczyk

42 attractions vous attendent, 22 attractions familiales, 7 à sensations et 13 pour les petits gaulois.

Faites le plein de sensations gauloises notamment avec “Tonnerre 2 Zeus”, un parcours repensé du déjà célèbre “Tonnerre de Zeus” pour encore plus de sensations. Au programme : une bosse inclinée à 90°, des virages à grande vitesse, 14 "airtimes” (moments où la vitesse vous fait décoller de votre siège), un tunnel avec des effets spéciaux lumineux, ou encore les derniers wagons inversés afin de vivre l’attraction à l’envers.

Goudurix, le grand huit aux 7 loopings - Sylvain Cambon

N’oubliez pas de faire des pauses et les spectacles à ciel ouvert “le défilé gaulois" et “Main basse sur la Joconde” qui revient après 3 ans d’absence, en sont la parfaite occasion.

A découvrir également, le nouveau spectacle “Les offrandes de Cléopâtre”. Suite à une importante sécheresse Cléopâtre rencontre Oziris : l’objectif ? Que toutes les offrandes faites au Dieu le convainquent de rendre l’eau au Village !

