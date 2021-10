JEU - Gagnez 100 euros pour le magasin de jouets PicWicToys à Lescar

C'est déjà Noël sur France Bleu Béarn Bigorre ! Gagnez 100€ à dépenser dans le magasin de jouets PicWicToys à Lescar. Ecoutez France Bleu Béarn Bigorre et jouez au Jackpot du lundi 11 au dimanche 17 octobre à 6h20, 8h20 et 17h10. PicWicToys lance son catalogue de Noël ce mercredi 20 octobre.

On prépare déjà Noël sur France Bleu Béarn Bigorre ! Gagnez 100 euros pour faire plaisir et gâter les enfants dans le magasin de jouets PicWicToys à Lescar. Ecoutez France Bleu Béarn Bigorre et jouez au Jackpot du lundi 11 au dimanche 17 octobre à 6h20, 8h20 et 17h10.

PicWicToys lance son catalogue de Noël ce mercredi 20 octobre

Pour ce Noël 2021, PicWicToys vous propose tout un catalogue de Noël inspiré de l'univers des mangas, baptisé "Santa, les origines". Vous y retrouverez 900 nouveautés, plus de 300 exclusivités PicWicToys.

Un grand jeu de Noël

"Comment Santa est devenu est devenu le Père Noël ? Avec Pic, Wic, Toys et vos jouets préférés, tentez de percer le secret le mieux gardé de l’humanité et découvrez comment le Père Noël est devenu le super héros le plus généreux de tous les temps ! Comment peut-il voler ? Comment peut-il fabriquer tous les jouets commandés par les enfants ? Comment peut-il tous les distribuer sur une même nuit ? Chaque mercredi, un épisode du manga « Santa, les origines » sera disponible sur picwictoys.com et vous révélera le secret d’un de ses pouvoirs. Répondez au Santa Quiz et tentez de remporter : un moment magique dans votre magasin avec un chèque de 1000€ à gagner.

Les bons plans PicWicToys

Du 20 au 31 octobre, PicWicToys vous propose une super offre de Noël : jusqu'à 25 euros offert en bon d'achat. 10€ dès 50€ d'achat et 25€ dès 100 euros d'achat.

Depuis sa création, PicWicToys vous propose un service de rachat et revente de jouets d’occasion Pic Occaz'. Les jouets qui fonctionnent sont échangés contre des bons d’achats, mis en quarantaine puis revendus dans un espace dédié dans chacun des magasins.

Grâce à l'opération Toys pour Tous, dans chaque magasin, une malle à sourires vous permet de déposer les jouets neufs ou usagés dont vous voulez vous séparer pour qu’une association partenaire les récupère. Des week-ends de collecte seront organisés.

PicWicToys vous propose également de créer votre liste de naissance, d’envies, d’anniversaire et de Noël ... Vous pouvez créer votre liste sur PicWicToys.com et la partager avec les amis et ma famille !

Une bonne action pour Noel

PicWicToys vous propose également de faire une bonne action grâce au manga "Santa, les origines". Découvrez une histoire originale imaginée pour PicWicToys et illustrée par un trio d'artistes français, au prix de 5 euros ! Tous les bénéfices seront reversés à la Fondation de France en faveur du programme Enfance et familles en difficulté.