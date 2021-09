JEU - Gagnez 2 jours de détente avec SPA pour vous remettre de la rentrée !

Image d'illustration non contractuelle

C'est souvent ce qu'on entend dire après les vacances : "je vais prendre des congés pour me remettre de mes vacances" ! Et bien devinez quoi, France Bleu vous offre cette opportunité ! Après une bonne semaine de reprise derrière nous, ne serait-il pas agréable d'appuyer sur pause quelques jours encore... Cette semaine, France Bleu vous offre une expérience 100% Cocooning avec un séjour détente de 2 jours avec accès au spa et dîner !

Parmi 78 établissements de charmes avec spa, préparez-vous pour l'ultime séjour détente lors d'une nuit avec dîner et accès au spa pour deux amateurs de bonnes choses dans un établissement de charme en France.

Vous choisissez tout ! Quand, où et avec qui !

Comment jouer ?

Ecoutez bien votre France Bleu et appelez-nous aux moments de jeu opportuns ! Un grand tirage aura lieu dans On n'est pas à l'abri d'faire une bonne émission pour désigner un gagnant qui fera beaucoup d'envieux !

Bonne chance à tous !