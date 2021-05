JEU - Gagnez 250 euros au Centre Commercial Le Méridien à Tarbes

C'est l'anniversaire du Centre Commercial Le Méridien à Tarbes. Le Méridien à 30 ans ! A cette occasion, écoutez France Bleu Béarn Bigorre, gagnez 250 euros de cartes cadeaux dans les boutiques du Méridien. Jouez du lundi 31 mai au vendredi 4 juin de 11h à midi au jeu "Les Trésors de Fébus". Mode, beauté, hi-tech, produits gourmands, loisirs, culture ... faites-vous plaisir !

Le Méridien fête son anniversaire

Le Centre Commercial Le Méridien à Tarbes fête son anniversaire du mardi 1er au samedi 12 juin. Et pour l'occasion, Le Méridien vous gâte ! En parallèle de votre jeu sur France Bleu Béarn Bigorre, vous pourrez profiter de nombreuses animations dans votre centre commercial.

Du mercredi 9 au samedi 12 juin, jouez au "Mur à cadeaux". Plus de 12000 lots sont à gagner dont une voiture Suzuki Swift.

Le samedi 5 juin, tentez votre chance au Super Loto, avec 2800 euros de lots à gagner dont un an de courses !

Le mercredi 2 juin, le grand Schtroumpf sera dans votre magasin pour le grand plaisir des enfants et de toute la famille.

Enfin, le vendredi 4, samedi 5, vendredi 11 et samedi 12 juin, le carburant est à prix coutant ! Faites votre plein, sans vider votre compte !

Vous aussi, fêter l'anniversaire du Centre Commercial Le Méridien, avec ses 85 boutiques et restaurants. Suivez toute l'actualité du Méridien sur la page Facebook du centre commercial, le site internet du Méridien, et Instagram.