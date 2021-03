JEU - Gagnez 250 euros chez les commerçants Tellement Tarbes

France Bleu Béarn Bigorre et les commerçants "Tellement Tarbes" augmentent votre pouvoir d'achat ! Gagnez 250 euros pour vous faire plaisir chez les commerçants Tellement Tarbes. Ecoutez France Bleu Béarn Bigorre, jouez du lundi 29 mars au vendredi 2 avril de 11h à midi.

France Bleu Béarn Bigorre et les commerçants Tellement Tarbes augmentent votre pouvoir d'achat ! Gagnez 250 euros en chèques cadeaux chez les commerçants Tellement Tarbes. Ecoutez France Bleu Bleu Béarn Bigorre et jouez tous les matins de 11h à midi au jeu "Les trésors de Fébus" du lundi 29 mars au vendredi 2 avril. Faites-vous plaisir chez les commerçants Tellement Tarbes : produits de bouche, art de la table, décoration, maison, beauté, bien-être, bijouterie, horlogerie, mode, accessoires, chaussures, culture, fleurs, jardinage, bricolage, jouets, loisirs, restauration, hi-tech, voyages …

Tellement Tarbes fête Pâques

Tellement Tarbes fête Pâques comme il se doit ! Ce samedi 3 avril, vous allez pouvoir profitez d'une grande distribution de chocolats en croisant les mascottes Tellement Tarbes. De quoi se régaler en famille ! Vous pourrez aussi vous lancer dans une grande chasse aux œufs à la recherche de 6 œufs cachés dans les vitrines des commerces Tarbais, retrouvez-les et gagnez ! Parmi les six cadeaux à gagner : cinq lots en chocolats chez les chocolatiers tarbais et une pochette de 250 euros en chèque cadeaux Tellement Tarbes, pour là aussi vous faire plaisir !

Les samedis piétons de Tarbes

Chaque 1er samedi du mois, le centre-ville de Tarbes est à vous avec son samedi piétons. En plus, avec le beau temps, les commerçants tarbais déballent ! A noter donc, qu'une heure de stationnement vous est offerte le samedi matin. le stationnement est gratuit l'après-midi dans les parkings en surface et au parking Brauhauban, de quoi profiter du plaisir d'être en ville.

