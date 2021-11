JEU - Gagnez 250 euros chez les commerçants Tellement Tarbes

A l'occasion des fêtes, France Bleu Béarn Bigorre et les commerçants "Tellement Tarbes" vous offrent 250 euros en chèques-cadeaux. De quoi vous faire plaisir : un shopping 100% local et tarbais. Ecoutez France Bleu Béarn Bigorre, jouez du lundi 29 novembre au vendredi 3 décembre de 11h à midi.

A l'occasion des fêtes, gagnez 250 euros de chèques cadeaux chez les commerçants Tellement Tarbes. De quoi préparer Noël, vous faire plaisir et faire plaisir autour de vous, en préparant vos cadeaux de Noël. Ecoutez France Bleu Bleu Béarn Bigorre et jouez tous les matins de 11h à midi au jeu "Les trésors de Fébus" du lundi 29 novembre au vendredi 3 décembre. Faites-vous plaisir chez les commerçants Tellement Tarbes : produits de bouche, art de la table, décoration, maison, beauté, bien-être, bijouterie, horlogerie, mode, accessoires, chaussures, culture, fleurs, jardinage, bricolage, jouets, loisirs, restauration, hi-tech, voyages …

Les chèques cadeaux Tellement Tarbes, un cadeau idéal pour Noël

Noël arrive à grand pas ! Vous cherchez un cadeau local, sympa et fûté, pensez aux chèques cadeaux Tellement Tarbes ! Vous pouvez utiliser ces chèques cadeaux chez plus de 200 commerçants et prestataires de services pour un shopping 100% Tarbais

Retrouvez ici la liste complète des commerçants participants.

Vous pouvez commander vos chèques cadeaux pour être sûr de faire plaisir au dès maintenant au 07 77 36 49 14 ou directement chez Tellement Tarbes, au 24 rue Brauhauban, à Tarbes. Les chèques cadeaux vous sont délivrés dans une pochette cadeau, avec même la possibilité d'un message personnalisé. Les chèques cadeaux Tellement Tarbes, c'est l'occasion de consommer local, et de soutenir son commerce local.

Tellement Tarbes fête Noël !

Comme tous les premiers samedis du mois, Tellement Tarbes organise son samedi piéton ce samedi 4 décembre, avec de nombreuses animations pour toute la famille. Dimanche 5 décembre, de 14h à 17h, Tellement Tarbes vous offre votre tour en calèche pour un beau moment en famille, l'occasion de voir les rues du centre-ville autrement. de 14h à 17h. Rendez-vous au village de Noël, côté rue Foch (face au Monoprix).

Samedi 11 décembre de 14h à 18h, les commerçants Tellement Tarbes vous offre photo souvenir avec le Père Noel, lui même. Venez le rencontrer pour immortaliser ce moment. Rendez-vous dans le chalet du Père Noël au village de Noël.