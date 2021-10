JEU - Gagnez 250 euros dans le magasin de déstockage Destok Mix à Lons

France Bleu Béarn Bigorre et le magasin Destok Mix à Lons augmentent votre pouvoir d'achat et vous offrent 250 euros !

250 euros pour vous faire plaisir et vous équiper : télé, électroménager, lave-vaisselle, réfrigérateur, lave-linge, four encastrable, meuble, canapé, lit ... Jouez tous les jours en écoutant France Bleu Béarn Bigorre du lundi 4 au vendredi 8 octobre de 11h à midi.

C'est l'anniversaire Destok Mix

Destok Mix est l'incontournable magasin de déstockage, spécialisé dans la literie, l'électroménager, le mobilier et la peinture. Destok Mix fête ses 7 ans ! Le magasin a ouvert précisément le 8 octobre 2014. Vivez cette anniversaire tout au long de la semaine, du lundi 4 au samedi 9 octobre. A cette occasion, profitez de nouveaux arrivages "Spécial anniversaire" : téléviseurs, électroménager, réfrigérateurs, lave-linge, fours encastrables, lave-vaisselle, canapés convertibles ... Vendredi 8 octobre, à midi, profitez aussi d'une animation plancha. Et en plus, tous les matins, le café et les madeleines seront offerts à tous les clients. Destok Mix vous propose toujours la livraison rapide et la possibilité de régler vos achats en 4 fois sans frais. Le magasin Destok Mix se trouve à Lons, route de Bayonne, 108 Boulevard Charles de Gaulle. L'équipe du magasin est à votre écoute au : 05 59 13 99 08 / 06 11 12 74 05 / 06 79 20 58 84

Comment jouer et gagner sur France Bleu Béarn Bigorre ?

Ecoutez France Bleu Béarn Bigorre, jouez tous les matins de 11h à midi du lundi 4 au vendredi 8 octobre. Répondez à un maximum de questions en 1 minutes. Celle ou celui qui marquera le maximum de points au cours de la semaine, sera notre grand champion, et gagnera 250 euros à valoir chez Destok Mix à Lons.