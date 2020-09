JEU - Gagnez 250 euros de cartes cadeau au Centre Leclerc Tempo à Pau

France Bleu Béarn Bigorre et le centre Leclerc Leclerc Tempo Pau vous offre 250 euros de cartes cadeaux à dépenser dans les enseignes de la galerie marchande. Ecoutez France Bleu Béarn Bigorre et jouez toute cette semaine du lundi au vendredi de 11h à midi dans le jeu "Les Trésors de Fébus".

Plus que jamais, le Centre Leclerc Tempo de PAU est à vos côtés pour défendre votre pouvoir d'achat et la Rentrée. C'est toujours un gros budget. France Bleu Béarn Bigorre et le Centre Leclerc vous offre 250 euros de cartes cadeaux à dépenser dans les 50 enseignes, boutiques de la galerie marchande. Vous pourrez ainsi vous faire plaisir : vêtements, chaussures, high-tech, sport, beauté, bien-être, culture loisirs ...

Comment jouer ?

Ecoutez France Bleu Béarn Bigorre et jouez tous les jours du lundi 31 août au vendredi 4 septembre de 11h à midi dans le jeu "Les Trésors de Fébus". Réponsez à un maximum de questions en 64 secondes chrono, et c'est gagné !

Et aussi !

Les boutiques du Centre Tempo vous gâtent pour la rentrée et vous offre 10 000 euros en cartes cadeaux. Rendez-vous sur le site Tempo fait sa rentrée. Complétez le formulaire d'inscription, grattez la carte cadeau virtuelle et découvrez si vous avez gagné. Vous pouvez revenir tous les jours pour retenter votre chance !

Les cartes cadeau Tempo sont disponibles toute l'année à l'accueil du Centre Commercial ou sur le site du de la Galerie Tempo le Centre. Galerie Tempo le Centre pour faire plaisir ou se faire plaisir ! Elles sont valables dans toutes les boutiques de la Galerie Tempo le Centre.