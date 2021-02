JEU - Gagnez 250 euros de chèques-cadeaux chez les commerçants "Pau Commerces"

France Bleu Béarn Nigorre et Pau commerces augmente votre pouvoir d'achat. A l'occasion des soldes, gagnez 250 euros en chèques cadeaux chez les commerçants "Pau commerces". Ecoutez France Bleu Béarn Bigorre, et jouez tous les jours du lundi 15 au vendredi 19 février de 11h à midi.

Ecoutez France Bleu Béarn Bigorre et gagnez 250 euros en chèques cadeau chez les commerçants de l'association "Pau commerces". Jouez tous les jours du lundi 15 au vendredi 11 février de 11h à midi au jeu "Les trésors de Fébus". A l'occasion des soldes, faîtes-vous plaisir, mode, vêtements, chaussures, accessoires, beauté, culture, loisirs, hi-tech ... France Bleu Béarn Bigorre soutient vos commerçants de proximité dans le centre-ville de Pau.

Le chèque cadeau, un cadeau idéal chez les commerçants palois

Le chèque cadeau Pau Commerces et le cadeau idéal pour vous faire plaisir et faire plaisir chez près de 140 commerçants palois. Retrouvez ici la liste des commerçants où vous pourrez profiter de vos chèques cadeaux. Avec ce chèque cadeau, vous pourrez satisfaire toutes vos envies : mode & accessoires, beauté, bien-être, santé, cadeaux, maison & déco, goûts & saveurs, restaurants & traiteurs, culture, loisirs & tourisme, informatique & communication, services ... Ce chèque cadeaux s'adresse à tous : particuliers, professionnels, comités d’entreprises ... Chaque chèque cadeau est d'une valeur unitaire de 10 euros. Vous pouvez vous procurer le nombre de chèques cadeaux que vous souhaitez et les utiliser chez un ou plusieurs commerçants. Pour commandez vos chèques-cadeaux en ligne, cliquez ici

Plus d'informations, 05.59.82.56.59 - 06.80.71.79.68 - paucommerces@gmail.com

Pau Commerces, c'est quoi ?

L'association Pau Commerces redynamise le centre-ville de Pau, soutien les commerçants de proximité et organise tout au long de l'année des actions d'animation en centre-ville. Henri Fourcade, actuel Vice-Président de Pau Commerces :

